XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,426 EUR +0,39% (04.07.2019, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,418 EUR +0,16% (04.07.2019, 10:24)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (04.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Kurz nach dem Abschluss der 5G-Versteigerung starte die Deutsche Telekom als erster Mobilfunkkonzern das öffentliche 5G-Netz. In Berlin und Bonn könnten Kunden von Beginn an beim neuen Mobilfunkstandard dabei sein.Für Kunden würden aktuell Standorte geöffnet, an denen bislang der 5G-Testbetrieb gelaufen sei. "Wir werden bis zum Jahresende rund 300 neue Antennen an mehr als 100 Standorten aufstellen", so Telekom-Vorstand Dirk Wössner. Nach Berlin und Bonn sollten Darmstadt, Hamburg, Leipzig und München folgen. Bis Ende 2020 sollten dann die 20 größten Städte ans Netz angebunden sein.Der DAX-Konzern habe gleichzeitig den Vertrieb von 5G-tauglichen Smartphones und Tarifen gestartet. Ein großes Geschäft dürfte hier aber noch nicht winken. Selbst in den Pilot-Städten sei 5G nur lokal begrenzt verfügbar, die Tarife seien zudem noch sehr teuer. Zudem sei weiter unklar, ob Huawei am Netzaufbau beteiligt sein werde. Die Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, habe Wössner gesagt. Man sei noch dabei, die Lieferanten-Strategie zu überprüfen. Wegen Spionagevorwürfen sei der chinesische Netzwerkausrüster Huawei sehr umstritten.5G sei die Zukunft. Allerdings werde es noch Zeit dauern, bis der neue Mobilfunkstandard tatsächlich flächendeckend nutzbar sei. Der Bonner Mobilfunkkonzern sei dafür aber gut gerüstet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: