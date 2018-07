Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Zwei Hürden übersprungen - AktienanalyseTelekom-Aktien sind gefragt. Dass Telefónica und Orange in der letzten Woche gute Zahlen vorlegten, trieb den Sektor an. Auch die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zum Ende der letzten Woche hätten sich die Anleger in guter Laune gezeigt und hätten den deutschen Aktienmarkt steigen lassen. Zum Start in die neue Woche würden sie auf dem höheren Niveau pausieren, das könnte jedoch als Luft holen und Kraft sammeln vor dem Sturm auf die runde Zahl von 13.000 Punkten interpretiert werden, nachdem sich auch technisch das Bild am Markt mit dem Überqueren der 200-Tage-Linie im DAX aufgehellt habe. Am Freitag seien Telekom-Aktien die am meisten gesuchten Werte gewesen, nachdem tags zuvor die spanische Telefónica und die französische Orange Zahlen vorgelegt hätten, die am Markt positiv bewertet worden seien.Mittendrin die Deutsche Telekom. Für die T-Aktie sei es ein weiterer Kurstreiber, dass die Analysten der Citigroup den Wert mit einem von 14,50 auf 16,50 Euro erhöht hätten Kursziel von "neutral" auf "kaufen" gesetzt hätten. Am 9. August lege die Deutsche Telekom Zahlen zum zweiten Quartal vor, die im Rahmen der Erwartungen liegen könnten.Technisch habe die Aktie der Deutschen Telekom einen wichtigen Durchbruch erzielt. Seien die Notierungen bis zuletzt unter einem Widerstand bei 13,95 Euro gefangen gewesen, der sich Anfang Juni und Anfang Juli als eine noch nicht überwindbare Hürde bewiesen habe, so seien sie zum Ende der letzten Woche darüber ausgebrochen und hätten den Ausbruch zum Start in die neue Woche bestätigt. Zudem habe die Aktie auch die aktuell bei 14,12 Euro verlaufende 200-Tage-Linie überwunden. Die seit Mitte letzter Woche gesehene, positive Tendenz könnte sich bei der T-Aktie über das Jahreshoch bei 15,01 Euro bis 16 Euro fortsetzen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.07.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,10 EUR -0,32% (30.07.2018, 11:07)