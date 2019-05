Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im Ringen um die Übernahme des US-Telekom-Konzerns Sprint durch die Telekom-Tochter T-Mobile US sollten diese Kreisen zufolge die Grundlage für einen vierten Wettbewerber schaffen. Dieser solle das Netzwerk des neuen Unternehmens nutzen, habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet. So solle sichergestellt werden, dass nach dem Zusammenschluss weiterhin vier Mobilfunkanbieter in den USA existieren würden. T-Mobile US und Sprint seien unter den wichtigsten Mobilfunkanbietern derzeit Nummer drei und vier."Bloomberg" habe zudem weiter berichtet, dass T-Mobile US und Sprint wohl erwägen einige Mobilfunkfrequenzen abzustoßen. Die Konzerne sollten darüber nachdenken, die Funkwellen an die Regierung zu verkaufen, so "Bloomberg". Diese könne die Frequenzen dann an einen vierten Mobilfunkanbieter veräußern. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, habe daran wohl auch Amazon Interesse. Amazon habe wohl aber auch auf die Prepaid-Marke Boost, ein Tochterunternehmen von Sprint, ein Auge geworfen. Boost solle im Zuge der Fusion abgespalten werden.Ein Zusammengehen von T-Mobile US und Sprint sei in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an Wettbewerbs-Bedenken gescheitert. Vor gut einem Jahr habe sich die Telekom nach langem Ringen mit dem Sprint-Haupteigner Softbank auf die Modalitäten eines Zusammengehens geeinigt. Mit der Fusion würden die beiden kleineren Anbieter früheren Angaben zufolge am US-Mobilfunkmarkt jährlich über sechs Milliarden Dollar an Kosten sparen wollen. Mit dann rund 130 Millionen Mobilfunkkunden würden sie sich zu einem mächtigen Gegenspieler für die beiden Platzhirsche Verizon und AT&T mausern wollen.Die Entwicklungen würden zeigen, dass der Verkauf von Boost wohl keine Probleme bereiten werde - es gebe ausreichend Interessenten. Dennoch bleibe offen, ob das Justizministerium der Fusion zustimmen werde. Für die Aktie der Deutschen Telekom wäre eine Genehmigung von Vorteil. Dann könnte es bei der Dividendenperle zum charttechnischen Ausbruch kommen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.