Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,23 EUR +0,16% (11.01.2021, 10:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,25 EUR +0,36% (11.01.2021, 10:10)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel nehme erneut Anlauf, aus der Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate nach oben auszubrechen. Noch sei der Sprung über die Hürde bei 15,50 Euro aber nicht gelungen. Derweil plane die Deutsche Telekom, sich neuaufzustellen. Das Geschäft in den Niederlanden könnte in einem Milliarden-Deal verkauft werden.Der DAX-Konzern strebe einen Verkauf an Investoren aus dem Private-Equity-Bereich an, berichte die niederländische Zeitung "Het Financieele Dagblad" am Montag mit Bezug auf Insider. Die Insider würden den Preis für die niederländische Tochter laut Zeitung auf vier bis fünf Milliarden Euro schätzen. Unter den Interessenten seien Finanzinvestoren wie Apollo, Cinven, Warburg Pincus und Apex, schreibe die Zeitung weiter. Dabei sei auch eine Partnerschaft zweier Investoren möglich angesichts der im Raum stehenden Größe des Deals.Im November 2019 habe es bereits Spekulationen darüber gegeben, dass sich die Deutsche Telekom in den Niederlanden neu aufstellen wolle. Damals sei von einem möglichen Börsengang oder einem Verkauf des niederländischen T-Mobile-Geschäfts die Rede gewesen.Angesichts des massiven Schuldenbergs der Deutschen Telekom wäre eine Veräußerung der niederländischen Tochter durchaus sinnvoll. Der Fokus liege ohnehin auf dem Heimatmarkt und der US-Tochter. Gelinge der charttechnische Ausbruch, sollten deutlich höhere Kurse möglich sein.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: