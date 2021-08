Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,338 EUR +2,34% (12.08.2021, 12:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,34 EUR +2,45% (12.08.2021, 12:43)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Q2 21-Ergebnis der Deutschen Telekom habe über den Konsensuserwartungen der Marktteilnehmer gelegen. Das bereinigte EBITDA in Höhe von EUR 9,42 Mio. habe den Mittelwert der Prognosen von EUR 9,13 Mrd. übertroffen. Der Nettogewinn habe sich im Zeitraum April bis Juni auf EUR 1,88 Mrd. (Vorjahr EUR 0,75 Mrd.) mehr als verdoppelt. Hier habe der Konsensus bei EUR 1,17 Mrd. gelegen. Der starke Anstieg sei vor allem auf die Bewertung der Kaufoptionen zum Erwerb weiterer Anteile an der US Tochter zurückzuführen, welche jedes Quartal neu bewertet werden müsse.Im Jahresvergleich sei der Umsatz und das bereinigte EBITDA um 1,7% bzw. 4,2% aufgrund der Abwertung des US-Dollars im Jahresvergleich gesunken (Q2 21: Durchschnitt EUR/USD 1,20 vs. 1,10 in Q2 20). Die operativen Trends hätten sich jedoch gut entwickelt. Ohne die Berücksichtigung von negativen Währungseffekten und Zukäufen sei das EBITDA im Jahresvergleich um 1,1% gestiegen. In Lokalwährung hätten die US-Umsätze um 5,4% zugelegt, am Heimatmarkt Deutschland um 0,9% und in den übrigen europäischen Länder um 4,3%. Sehr positiv sehe Maurer auch den starken Anstieg des Auftragseingangs im Systemgeschäft (+25%) und den Zuwachs von 93.000 Breitbandanschlüssen in Deutschland.Die Gesamtjahresprognose für das bereinigte EBITDA sei leicht von EUR 37,0 Mrd. auf EUR 37,2 Mrd. erhöht worden. Diese liege etwas über dem aktuellen Marktkonsensus.Die letzte Einschätzung zu Deutsche Telekom lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.08.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity