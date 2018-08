Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Die Umsatz- und adj. EBITDA-Entwicklung im zweiten Quartal habe insgesamt den Markterwartungen entsprochen. Der leichte Umsatzrückgang im ersten Halbjahr (-3,3% yoy) sei hauptsächlich mit negativen Währungseffekten (USD/EUR) und leicht negativen Konsolidierungskreisveränderungen begründet worden; organisch sei der Umsatz um +2,2% yoy gewachsen. Der Wachstumstreiber sei weiterhin das positive US-Mobilfunkgeschäft (auf USD-Basis Umsatzplus +6,0% yoy). Das adj. EBITDA des Konzerns habe sich insgesamt stabil entwickelt.Die Profitabilität auf dem Heimatmarkt und in Europa sei verbessert worden (+1,6% bzw. +1,5%). Im US-Segment habe sich wechselkursbedingt ein Rückgang des adj. EBITDA um 2,8% yoy ergeben, auf bereinigter Basis habe sich eine adj. EBITDA-Steigerung um 8,6% ergeben. Während Systems Solutions hohe Ergebniseinbußen (-22,8%) gezeigt habe, habe sich das adj. EBITDA von Group Development um 2,3% yoy verringert. Der Free Cash Flow vor Ausschüttungen und Spektrumkosten habe einen signifikanten Anstieg im Berichtszeitraum auf 2,9 Mrd. EUR (+14,5% yoy) gezeigt. Gleichwohl hätten sich die Nettofinanzschulden im ersten Halbjahr um insgesamt etwa 4 Mrd. EUR auf 54,8 Mrd. EUR erhöht. Verantwortlich hierfür seien i. W. die Dividendenzahlungen (3,1 Mrd. EUR), Zahlungen für das Aktienrückkaufprogramm durch T-Mobile US (0,9 Mrd. EUR), weitere Aktienanteilskäufe von T-Mobile US und OTE (0,4 Mrd. EUR), eine Toll Collect-Einmalzahlung (0,6 Mrd. EUR) sowie Währungseffekte (0,7 Mrd. EUR) gewesen. Damit habe sich das Net Debt/adj. EBITDA auf aktuell 2,5 (Dez. 2017: 2,3) erhöht. Die EBITDA-Guidance sei aufgrund der guten US-Performance das zweite Mal in Folge (leicht) angehoben worden. Bei lediglich marginalen Prognoseadjustierungen ergebe das DCF-Modell ein unverändertes Kursziel von 18 EUR.Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie bekräftigt. Risiken würden v. a. Währungs-, Regulierungs- und aktuell Ausführungsrisiken betreffend des geplanten US-Deals umfassen, der sich derzeit in einer mehrmonatigen Zulassungsphase befinde. (Analyse vom 15.08.2018)