XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,198 EUR -0,04% (27.12.2021, 09:16)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie habe sich zuletzt deutlich von den jüngsten Tiefs lösen können. Der Seitwärtstrend sei aber der vergangenen Monate noch immer intakt. Die Experten seien seit Monaten optimistisch für das Papier des Bonner Konzerns. So habe Bernstein-Analyst Stan Noel den fairen Wert für die T-Aktie von 28,80 auf 24,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "outperform" belassen.An der Börse spiegele sich das noch nicht angemessen wider. Angesichts des niedrigeren Kursziels dürfte auch die Bernstein-Kaufempfehlung keine neuen Impulse bringen. Mit Noel habe jetzt ausgerechnet der bislang optimistischste Experte seine Erwartungen etwas nach unten korrigiert.Die T-Aktie hänge unverändert im Seitwärtstrend fest. Angesichts der starken US-Tochter und der noch immer attraktiven Bewertung sollten langfristig allerdings höhere Kurse möglich sein. Konservative Anleger sollten Geduld mitbringen und weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,126 EUR -0,62% (27.12.2021, 09:30)