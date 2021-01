Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Operativ laufe es beim Bonner Konzern derzeit gut. Die US-Tochter wachse weiter rasant und im Kerngeschäft in Deutschland würden die Zahlen ebenfalls stimmen. Einen Rückschlag müsse die Deutsche Telekom jetzt allerdings auf personeller Ebene hinnehmen. Die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef gehe überraschenderweise weiter.So wolle Ex-BMW-Chef Harald Krüger nun doch nicht den Vorsitz des Kontrollgremiums der Deutschen Telekom übernehmen. Krüger habe schon im vergangenen Jahr ein entsprechendes Angebot aus persönlichen Gründen ausgeschlagen, was in dem Gremium mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen worden sei, habe die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen erfahren. Der ehemalige Automanager sei seit 2018 Mitglied im Aufsichtsrat des Bonner Konzerns. Als gestandener Manager mit Erfahrung bei der Führung eines großen Konzerns habe er als prädestiniert für den Spitzenposten gegolten.Zeitdruck gebe es aber nicht, denn die Amtszeit vom jetzigen Aufsichtsratschef Ulrich Lehner laufe planmäßig noch bis zur Hauptversammlung im Frühjahr 2022. Ein Telekom-Sprecher habe sich zu "Personalspekulationen" nicht äußern wollen. Wie immer sei die Nachfolgesuche "Gegenstand eines geordneten Prozesses".Krügers Absage komme überraschend, ein Beinbruch sei sie allerdings nicht. Die Deutsche Telekom dürfte auch so einen neuen, starken Aufsichtsratschef finden. Wichtiger sei, dass es operativ gut laufe. Anleger sollten beim günstig bewerteten DAX-Titel an Bord bleiben und auf den Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link