ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Durch den Dividendenabschlag in der vergangenen Woche habe sich das Chartbild bei der Deutschen Telekom wieder eingetrübt. Vor einem neuen Kaufsignal müsse sich die Aktie wieder peu à peu dem 52-Wochen-Hoch bei 15,88 Euro nähern. Rückenwind bekomme der DAX-Titel von den Insidern, die im großen Stil zuschlagen würden.Am Donnerstag hätten sowohl Konzernchef Timotheus Höttges als auch Europachef Srini Gopalan Kurse bei der T-Aktie unter 15,00 Euro noch genutzt, um die eigene Position auszubauen. Höttges habe für über 520.000 Euro Aktien gekauft, Gopalan habe knapp 350.000 Euro investiert. Da die beiden Insider einen guten Einblick in die laufende Entwicklung bei der Telekom hätten, seien die Käufe in dieser Größenordnung durchaus ein starkes Zeichen.Bereits in der Vergangenheit sei vor allem Höttges immer wieder mit Aktienkäufen aufgefallen. Dass er ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ende der 5G-Auktionen, wieder zuschlage, könnte ein Signal sein, dass die Telekom die Kosten für den Ausbau des Netzes für den neuen Mobilfunkstandard als machbar erachte. Nach 133 Runden belaufe sich die Summe der Gebote in der Frequenzauktion auf 3,3 Milliarden Euro. Ein zeitnahes Ende der Versteigerungen scheine trotz überraschender neuer Gebote zuletzt möglich.Die Vorstandschaft demonstriere Zuversicht. Zudem könnte die 5G-Versteigerung etwas günstiger ablaufen als befürchtet. Offen bleibe, wie die US-Behörden bezüglich der Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint entscheiden würden.