Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (30.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Streit um die Beteiligung des umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am 5G-Ausbau in Deutschland gehe in die nächste Runde. Die Deutsche Telekom habe die Politik laut Medienberichten nun darüber informiert, dass die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern sogar intensiviert werden solle. Es sei eine radikale Wende.Das "Handelsblatt" berichte, dass die Deutsche Telekom dem Bundesinnenministerium mitgeteilt habe, dass sie ihr selbst aufgelegtes "Moratorium" nicht mehr einhalten werde. Zuletzt habe der DAX-Konzern noch erklärt, dass vorerst keine neuen Verträge mit Huawei abgeschlossen werden sollten.Für die Deutsche Telekom sei Huawei ein wichtiger Partner. Die Produkte des chinesischen Konzerns würden im Vergleich zur Konkurrenz als leistungsstark und dennoch günstig gelten.In der Politik komme das Vorpreschen des Bonner Konzerns dagegen naturgemäß nicht gut an. Die SPD und auch Teile der Union hätten weiter große Bedenken gegenüber Huawei. Die Bundesregierung wolle die Beziehungen zu China aber auch nicht aufs Spiel setzen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.