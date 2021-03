Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,90 EUR +0,99% (18.03.2021, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,855 EUR +1,38% (18.03.2021, 10:03)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom präsentiere sich derzeit in ganz starker Verfassung. Nachdem monatelang kaum etwas passiert sei, habe der DAX-Titel seit dem Sprung über den massiven Widerstand bei 15,50 Euro einen Gang hochgeschalten. Nun würden allerdings bereits die nächsten Widerstände warten.Zu Wochenbeginn habe die Aktie 16,76 Euro erreicht und das 2020er-Hoch bei 16,75 Euro damit bereits überwunden. Der nachhaltige Ausbruch sei bislang aber nicht gelungen. Der Sprung über diese Marke bleibe somit das erste Ziel, danach wäre der Weg zumindest bis zum Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2017 bei 18,15 Euro frei.Doch erst wenn auch der Sprung über diesen Widerstand gelinge, wäre der Ausbruch aus dem übergeordneten langfristigen Seitwärtstrend geschafft. Bereits seit Anfang 2015 sei die T-Aktie im breiten Korridor zwischen 12,70 Euro und diesem Mehrjahreshoch gefangen. Lediglich während des Corona-Crashs sei der Trend kurzzeitig nach unten verlassen worden. Klar sei aber auch: Oberhalb des Mehrjahreshochs hätte die Aktie viel Luft nach oben, auch wenn die alten Höchststände im dreistelligen Bereich aus dem Jahr 2000 natürlich viel zu weit entfernt seien.Die T-Aktie schicke sich an, die langfristigen Widerstände zu attackieren. Trotz des jüngsten Kaufsignals lasse sich erst oberhalb des Mehrjahreshochs von einem neuen Kaufsignal sprechen. Doch die günstige Bewertung und vor allem die starke Entwicklung der US-Tochter würden für den Magenta-Konzern sprechen. DER AKTIONÄR setzt weiter auf steigende Kurse. Im AKTIONÄR-Depot stehen seit dem Kauf bereits 50 Prozent Plus zu Buche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: