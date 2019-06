XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im Vergleich zu den anderen Mobilfunkanbietern habe sich das Papier des Bonner Konzerns zuletzt stark präsentiert. Die Mitbewerber um den neuen 5G-Mobilfunkstandard 1&1 Drillisch, Vodafone und Telefónica Deutschland würden allesamt auf Mehrjahrestiefs notieren. Die T-Aktie dagegen schicke sich an, ein neues Jahreshoch zu erreichen.Das starke Chartbild beim DAX-Titel habe auch Insiderin Petra Steffi Kreusel dazu verleitet, ein Aktienpaket zu kaufen. Seit Januar 2013 sei sie Mitglied des Aufsichtsrats, nun habe die T-Systems-Managerin für knapp 10.000 Euro bei der Deutschen Telekom zugegriffen. Die Summe sei zwar nicht allzu groß, dennoch sei der Insiderkauf ein Zeichen, dass die Perspektiven für die Deutsche Telekom nicht gerade schlecht seien.Das zeige sich auch im Chartbild. Mit einem Plus von gut fünf Prozent seit Jahresbeginn sei die T-Aktie die einzige Mobilfunkaktie in Deutschland, mit der die Anleger gutes Geld hätten verdienen können. Der Vergleichschart zeige, dass alle anderen Aktien teils deutlich unter Druck geraten seien. Da die Deutsche Telekom technisch und finanziell am besten für die kommenden Herausforderungen gerüstet sei, dürfte sich diese Outperformance gegenüber den Wettbewerbern auch weiter fortsetzen würden.Für konservative Anleger bleibe die Deutsche Telekom-Aktie spannend. Mit einer hohen Dividendenrendite und dem soliden Geschäftsmodell sei der DAX-Titel der Favorit unter den deutschen Telekomaktien. Der Stoppkurs werde bei 12,50 Euro belassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: