Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Versteigerung der 5G-Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard in Deutschland gehe weiter. Unverändert würden die Kosten steigen, die bei einem Zuschlag auf die Deutsche Telekom, Vodafone und Co zukämen. Im Vorfeld der Auktion sei mit Geboten zwischen drei und fünf Milliarden Euro gerechnet worden, diese Schwelle sei inzwischen überschritten worden.Seit dem 19. März 2019 laufe die Versteigerung, mittlerweile habe die Bundesnetzagentur die Ergebnisse der Runde 172 veröffentlicht. Die Schwelle von fünf Milliarden Euro sei überschritten.Am Donnerstag würden sich damit die Gebote der vier Bieter - Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica sowie 1&1 Drillisch - auf gut 5,1 Milliarden Euro belaufen. Doch damit sei noch nicht das letzte Wort gesprochen. Für die Deutsche Telekom würden die Kosten steigen, doch die Bilanz des DAX-Konzerns dürfte stark genug sein, um auch die finanzielle Belastung infolge von höheren Geboten zu stemmen. Für 1&1 Drillisch respektive United Internet hingegen stelle sich allmählich die Frage, ob die Schmerzgrenze nicht langsam erreicht sei.Der neue Mobilfunkstandard koste viel Geld, die Folgen seien nicht absehbar. Generell bleibe die Lage sehr komplex.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: