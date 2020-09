ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.09.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Der Langfristchart der Deutschen Telekom liefere Anlegern derzeit eine Reihe von wertvollen Erkenntnissen. So sei die Erholung seit dem Ausverkaufstief vom März (10,41 EUR) zuletzt ein wenig ins Stocken geraten. Auf Monatsbasis führr diese Entwicklung zur Ausprägung mehrerer Kerzen mit markantem Docht im Bereich der Marke von rund 15,50 EUR. Auf diesem Niveau habr sich also ein kurzfristiger Widerstand etabliert. Langfristig trage die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre zudem die Züge einer klassischen Korrekturflagge. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 16,44 EUR) bilde dabei zusammen mit verschiedenen Hochpunkten bei rund 16,75 EUR einen wichtigen Kreuzwiderstand. Erst ein Spurt über das beschriebene Barrierenbündel würde die Börsenampel für den Telekomtitel wieder nachhaltig auf "grün" springen lassen, zumal Investoren dann auch von einer langfristigen, unteren Umkehr ausgehen könnten. Bis zu dem diskutierten Befreiungsschlag sei die Aktie prädestiniert, um über strukturierte Produkte mögliche Seitwärtsrenditen zu erzielen. Das 2018er-Tief bei 12,72 EUR definiere dabei eine wichtige Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.09.2020)