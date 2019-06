XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Versteigerung der 5G-Frequenz sei in vollem Gange. Auch wenn aktuell ein Ende des Verfahrens in Sicht sei, würden die Mobilfunkkonzerne weiter am Ausbau der "alten" LTE-Technik arbeiten. Nun starte die Deutsche Telekom mit einem eigenen Netz für das Internet der Dinge. Das Wachstum des Marktes in diesem Bereich sei überwältigend. Das Internet der Dinge (kurz IoT vom Englischen Internet of Things) gelte als großer Zukunftstrend in der Industrie.Die Mobilfunkanbieter würden in einer zunehmend vernetzten Welt immer wichtiger. Die Entwicklung hin zum Internet der Dinge dürfte sich auch positiv auf den Umsatz der Deutschen Telekom auswirken. Bloomberg prognostiziere für den Bonner Konzern bis 2021 ein Umsatzwachstum von über 9%.Große Kurssprünge dürften sich Trader von der "langweiligen" T-Aktie nicht erhoffen. Für langfristige Anleger sei die Dividendenperle aber ein Basisinvestment. Kaufen, rät Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: