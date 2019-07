Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern kämpfe nach wie vor um die Rettung der Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Jetzt sollten die Konzerne in den Verhandlungen mit dem Fernsehsatellitenbetreiber Dish Network vor dem Durchbruch stehen. Das US-Justizministerium (DOJ) könnte aber noch weitere Zugeständnisse fordern. Das DOJ wolle, dass die Deutsche Telekom als Mutterkonzern Dish unbegrenzten Zugriff auf die eigenen Netze gebe. T-Mobile wolle aber nur 12,5% der Kapazitäten freigeben.Eine Einigung mit Dish wäre ein wichtiger Schritt. Könne das DOJ überzeugt werden, dürfte der Fusion nicht mehr viel im Weg stehen. Ein seriöser Zeitplan lasse sich allerdings noch immer nicht vorhersagen. Konservative Anleger sollten geduldig bleiben und weiterhin auf die Dividendenperle Deutsche Telekom, setzen so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,314 EUR +0,58% (01.07.2019, 09:23)