Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,445 EUR -0,26% (22.10.2020, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,46 EUR -0,04% (22.10.2020, 13:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Chartbild der Deutsche Telekom-Aktie habe sich deutlich eingetrübt. Der seit Juni ausgebildete Seitwärtskorridor sei nun verlassen worden. Dadurch habe sich der Abverkauf auch deutlich beschleunigt, sodass der Wert bereits seit letzter Woche rund zehn Prozent gefallen sei und dabei neue Verkaufssignale generiert habe. Sei die Abwärtsspirale jetzt aufzuhalten?Seit Anfang Juni habe die Deutsche Telekom-Aktie zwischen den Begrenzungslinien bei 14,10 Euro und 15,50 Euro geschwankt. Vergangene Woche habe der Wert die 200-Tage-Linie bei 14,30 Euro mit einem starken Kurssprung durchbrochen und zudem unter der Unterstützung bei 14,10 Euro geschlossen.Nachdem der Ausbruch in den Folgetagen erfolgreich getestet worden sei, habe sich die Abwärtsbewegung beschleunigt und dabei gestern das 50%-Fibonacci-Retracement bei 13,58 Euro gekreuzt.Der Kursverfall sollte aber langsam ein Ende finden. Die Stochastik- und RSI-Indikatorwerte seien im stark überverkauften Bereich. Aus charttechnischer Sicht sollte es spätestens am 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 12,83 Euro zu einer Erholung kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.