Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,73 EUR 0,00% (08.11.2018, 13:06)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (08.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Hier kriegt man noch schöne Kurse - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist für die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse positiv gestimmt.Wie an den Zahlen abzulesen sei, habe die Deutsche Telekom AG vor allem im US-Geschäft punkten können. Auch in Deutschland und Europa komme man aber gut voran. Die Deutsche Telekom-Aktie habe sich in diesem Jahr vergleichsweise gut gehalten - sie gehöre zu den zehn besten DAX-Werten. Auf dem Chartbild sei ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen, der sich noch beschleunigen sollte.Natürlich muss hier der Gesamtmarkt mitspielen, aber man kriegt bei der Deutsche Telekom-Aktie noch schöne Kurse, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2018)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,715 EUR +0,24% (08.11.2018, 12:54)