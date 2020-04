Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der 5G-Ausbau in Deutschland schreite voran. Da jedoch nach wie vor Unsicherheit bezüglich der Beteiligung des umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei herrsche, laufe der Fortschritt nur schleppend. Die Deutsche Telekom schaffe nun Fakten und arbeite mit Huawei weiter zusammen - das rufe harsche Kritik hervor.Das "Handelsblatt" berichte, dass Ausrüstung von Huawei beim Aufbau neuer Antennen und bei der Aufrüstung älterer Antennen per Softwareupdate verbaut werde. Neben Huawei komme auch Ericsson zum Zug. Die Telekom argumentiere, dass nur bestehende Technologie modernisiert werde und deshalb keine neuen Verträge mit Huawei abgeschlossen würden. Neue Abschlüsse habe der Konzern wegen der unsicheren Rechtslage auf Eis gelegt.Nun bestehe zwar das geringe Risiko, dass die Telekom die Komponenten von Huawei wieder ausbauen müsse, falls der chinesische Anbieter doch noch abgeschlossen werde. Doch diese Gefahr gehe der Konzern ein, um die günstigen und leistungsstarken Huawei-Teile verbauen zu können.Aus der Politik komme harsche Kritik. Während Kanzlerin Angela Merkel sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) Huawei nicht grundsätzlich würden ausschließen wollen, sei der Koalitionspartner SPD klar gegen eine Beteiligung. Doch auch in der Union gebe es viele Stimmen gegen Huawei. Zudem würden das Auswärtige Amt und der BND gegen die Chinesen argumentieren. Nachdem die Corona-Krise verdeutlicht habe, wie problematisch Abhängigkeiten von anderen Ländern seien, hätten diese Stimmen nun noch einmal an Gewicht gewonnen.Unabhängig davon gilt: Die T-Aktie bleibt ein attraktives Investment für konservative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.