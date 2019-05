Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe zu Jahresbeginn vor allem dank dem boomenden US-Geschäft deutlich mehr Geschäft gemacht und operativ mehr verdient. Der Umsatz sei im ersten Quartal um knapp neun Prozent auf 19,5 Milliarden Euro geklettert, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitgeteilt habe. Analysten hätten im Mittel nur mit Erlösen in Höhe von 19,3 Milliarden Euro gerechnet.Organisch sei die Deutsche Telekom um 3,5 Prozent gewachsen. Günstige Wechselkurseffekte vor allem wegen des starken Dollars hätten zu drei Vierteln zum restlichen Umsatzplus beigetragen, hinzugekommen seien Zukäufe in Österreich und den Niederlanden. Das um Sondereffekte und die neue Leasing-Bilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 8,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen. Das sei jedoch etwas weniger gewesen als von Analysten geschätzt. Diese habe im Mittel mit 5,997 Milliarden gerechnet.Unter dem Strich hätten bereits Kosten für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Mobilfunkrivalen Sprint belastet, der Gewinn sei um gut neun Prozent auf 900 Millionen Euro zurückgegangen. Analysten hätten hier der Deutschen Telekom 1,097 Milliarden Euro zugetraut. Nach wie vor sei allerdings offen, ob die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint in den USA genehmigt werde. Die Kartellbehörden würden sich hier skeptisch zeigen.Die Jahresprognosen habe das Management um Chef Tim Höttges bestätigt. "Das war ein guter Start ins Jahr", habe er gesagt. "Wir sehen überall im Konzern positive Entwicklungen." Die Deutsche Telekom habe ein bereinigtes EBITDA AL von 23,9 Milliarden Euro Milliarden Euro in Aussicht gestellt und einen höheren Umsatz. Der freie Cash-Flow AL solle unverändert bei 6,7 Milliarden Euro liegen. Das Unternehmen wolle damit sein Wachstumstempo halten.Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link