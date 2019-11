Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,264 EUR +1,37% (27.11.219, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,256 EUR +1,36% (27.11.2019, 15:13)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach wie vor arbeite der DAX-Konzern am Abschluss der US-Fusion mit Sprint. Doch im Hintergrund solle das Management einem Medienbericht zufolge bereits an einem noch größeren Deal arbeiten. Angeblich werde ein Zusammenschluss mit dem französischen Schwergewicht Orange (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849) durchgespielt - auch wenn die Widerstände groß wären.Das Handelsblatt berichte, dass Telekom-Chef Timotheus Höttges einen Zusammenschluss mit Orange ausloten würde. Noch seien die Überlegungen in einem frühen Stadium. Es zeige aber die Dimensionen, in denen Höttges denke - er könnte damit auch sein Vermächtnis schaffen.Durch einen Zusammenschluss mit Orange könnte die Basis für eine langfristige Strategie in Europa gelegt werden. Sinn mache ein Zusammenschluss durchaus: Beide Konzerne würden bereits eine Einkaufsgemeinschaft unterhalten und hätten gemeinsam einen Smarten Lautsprecher entwickelt - bei der Telekom firmiere der unter dem Namen "Hallo Magenta". In Polen habe die Telekom Zugang zum Glasfasernetz von Orange.Ein Sprecher von Orange habe Gespräche mit der Deutschen Telekom bereits dementiert. Dennoch dürften die Gerüchte vorerst im Markt bleiben. Klar sei, dass der deutsche Mobilfunkriese an einer klaren Strategie für Europa arbeiten müsse. Wie es hier weitergehe, erscheine aktuell offen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: