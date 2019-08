Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,446 EUR -0,92% (09.08.2019, 17:16)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (09.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Durch eine Abspaltung des Geschäfts mit den rund 55.000 Funktürmen in Europa könnten verborgene Milliardenwerte gehoben werden. Jetzbe hat der "Der Aktionär"diesbezüglich bei Deutsche Telekom-Chef Timotheus Höttges nachgefragt. Er sage: "Wir sind vorbereitet. Wir können jederzeit reagieren. " Für Aktionäre des Bonner Konzerns eine gute Nachricht. Sollte das Funkmasten-Geschäft tatsächlich stark weiterwachsen, wäre es sinnvoll, nicht vorschnell zu verkaufen. Anders als Vodafone benötige die Deutsche Telekom nicht dringend frisches Kapital. Die T-Aktie bleibe ein solides Investment für Konservative. Im Vergleich mit den 5G-Mitbewerbern in Deutschland habe sich der Aktienkurs der Deutschen Telekom dieses Jahr deutlich besser geschlagen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)