Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (14.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach drei Monaten sei die längste Frequenzauktion aller Zeiten inzwischen vorbei. 6,6 Mrd. Euro würden sich die vier Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch die verschiedenen Spektren kosten lassen. Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter nenne das Ergebnis "katastophal".Im Gespräch mit der "WAZ" habe Ametsreiter gesagt, er sei "sehr unglücklich mit der Dauer des Verfahrens und dem hohen Preis, den wir als Bieter bezahlen müssen. "Deutschland verliere wertvolle Zeit, zudem würden die Milliarden jetzt bei den "dringend nötigen Investitionen in das deutsche Mobilfunknetz fehlen. Insofern ist das Ergebnis katastrophal. "Ametsreiter fordere, dass der Bund die Einnahmen nun wieder in Form einer Förderung an die Unternehmen zurückgebe, um ein besseres Mobilfunknetz zu bekommen. Davon würde auch die Deutsche Telekom profitieren. Der Bonner Konzern habe mit 2,17 Mrd. Euro am meisten für die Frequenzen bezahlt. Die Deutsche Telekom sei aber auch am besten für den teuren Netzausbau gerüstet - der Schaden durch die teure Auktion dürfte sich deshalb in Grenzen halten.Der Bund wolle die Erlöse für die digitale Infrastruktur verwenden. Die Telekomkonzerne könnten somit von den hohen Kosten tatsächlich indirekt wieder profitieren. So oder so sei die Deutsche Telekom gut gerüstet, um den Netzausbau zu stemmen. Konservative Anleger könnten weiter dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: