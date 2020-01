Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,77 EUR +1,07% (09.01.2020, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,772 EUR +1,54% (09.01.2020, 11:49)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (09.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe die Aktie der Deutschen Telekom zu den schwächsten Werten im DAX gezählt. Doch am Donnerstag gelinge im freundlichen Marktumfeld eine erste Trendwende, die Aktie sei einer der Top-Gewinner im Leitindex. Die Vorstandschaft sei derweil weiter überzeugt, dass die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint gelinge.Seit Dezember laufe die Klage mehrerer US-Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss. Sie würden steigende Preise, Stellenabbau und weniger Innovationskraft im US-Mobilfunkmarkt befürchten. In der kommenden Woche würden beide Seiten ihre Schlussplädoyers abhalten. Im Februar dürfte Richter Victor Marrero seine Entscheidung fällen - die noch völlig offen sei.T-Mobile-COO Mike Sievert bleibe jedoch zuversichtlich. Auf einer Investorenkonferenz der Citigroup habe er gesagt, die Anwälte hätten einen phänomenalen Job für T-Mobile, Sprint, Softbank und die Deutsche Telekom gemacht. "Das Recht ist auf unserer Seite", habe er angefügt. Der Zusammenschluss würde niedrigere Preise und bessere Produkte mit sich bringen.Es sei nachvollziehbar, dass T-Mobile Zuversicht verbreite. Die Analysten dagegen seien sich völlig uneins - beide Seiten hätten Argumente für ihre Sichtweise und Richter Marrero habe noch keine Präferenz erkennen lassen. Ärgerlich für Telekom-Aktionäre: Bis zum Urteil würden auch bei der Mutter die Impulse fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: