Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit der Übernahme des US-Konkurrenten Sprint habe die Deutsche Telekom erstmals in ihrer Geschichte einen dreistelligen Milliardenumsatz eingefahren. So seien die konzernweiten Erlöse im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf 101 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Freitag in Bonn mitgeteilt habe. Drei Viertel davon habe der Konzern im Ausland erzielt - 2019 seien es knapp 70 Prozent gewesen.Die Entwicklung des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA AL) sei mit einem Plus von knapp 42 Prozent auf 35 Milliarden Euro noch deutlicher ausgefallen. Der freie Mittelzufluss sei dagegen um ein Zehntel auf 6,3 Milliarden Euro gesunken, maßgeblich wegen der Integrationskosten aus der US-Fusion mit Sprint.Mit den erreichten Werten habe die Telekom ihre erst im November angehobene Jahresprognose erfüllt. Im laufenden Jahr wolle der Konzern eine Schippe drauflegen. 2021 solle ein bereinigtes EBITDA AL von rund 37 Milliarden Euro sowie ein freier Mittelzufluss von acht Milliarden Euro erreicht werden.Die 2020er Zahlen seien in etwa so ausgefallen, wie Experten es erwartet hätten. Die Prognose für das laufende Jahr liege etwas über dem Schnitt der derzeitigen Schätzungen. Für 2021 hätten die Experten bislang einen Anstieg des EBITDA AL auf 36,5 Milliarden Euro sowie einen freien Mittelzufluss AL von 7,6 Milliarden Euro erwartet.Es laufe weiter rund bei der Deutschen Telekom. Die Aktie der Deutschen Telekom könne sich an einem schwachen DAX am Freitagmorgen relativ gut behaupten. Bei Lang & Schwarz notiere das Papier nahezu unverändert bei 14,87 Euro. Die Aktie komme aber weiterhin einfach nicht richtig in die Gänge. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht ein Sprung über die Marke von 15,50 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.