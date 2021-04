Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit dem Dividendenabschlag in der vergangenen Woche habe sich das Chartbild bei der Deutschen Telekom deutlich eingetrübt. Inzwischen sei die T-Aktie bis an die 16-Euro-Marke zurückgefallen. An den guten Aussichten für den Konzern habe sich aber nichts geändert. Das sehe auch die Citigroup so.Die US-Bank habe das Kursziel für die Deutsche Telekom angesichts des bevorstehenden Kapitalmarkttags auf 18,50 Euro und die Einstufung auf "buy" belassen. Sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantik würden die Geschäfte das Wachstum des Konzerns stützen, so Analyst Georgios Ierodiaconou. Er erwarte rasche Fortschritte beim Abbau des Schuldenbergs, zumal die Investitionen unter Kontrolle blieben.Das Chartbild der T-Aktie habe sich eingetrübt. Doch die Bewertung sei weiter attraktiv, die Geschäfte würden gut laufen.Für konservative Anleger bleibt die T-Aktie deshalb eine gute Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: