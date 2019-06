XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld halte sich der DAX-Titel weiter über der 15-Euro-Marke. Als defensiver Wert bleibe die T-Aktie gefragt, dennoch gebe es auch bei der Telekom einige Fragezeichen. Neben der 5G-Versteigerung und der US-Fusion sollten Anleger auch die Entwicklung im Fall Huawei verfolgen.Nachdem Donald Trump einen Telekommunikationsnotstand ausgerufen habe, werde die Beziehung zu Huawei auch für den DAX-Konzern zum Problem. Die USA würden die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern künftig unter Sanktionen stellen. Das mache Huawei zum Risiko. Für die Deutsche Telekom umso mehr, da das Unternehmen auf die Zustimmung der US-Behörden für die Fusion von T-Mobile US und Sprint hoffe.Huawei gerate deshalb vermehrt aufs Abstellgleis, um sich bei der Trump-Regierung nicht unbeliebt zu machen. Laut "Handelsblatt" warne die Telekom in einem internen Brief Mitarbeiter bereits davor, sich keine Huawei-Smartphones als Diensthandy anzuschaffen. Zudem sollten die Geräte auch beim Verkauf in den Geschäften nicht mehr im Vordergrund stehen und werden "eher nach hinten im Regal gestellt".Doch nicht nur der Handyverkauf werde zum Problem. Huawei spiele auch als Netzwerkausrüster eine wichtige Rolle. Bisher habe die Telekom hier in Europa mit den Chinesen zusammengearbeitet. Das könnte künftig ebenfalls überdacht werden - aus Angst vor einem Scheitern der milliardenschweren US-Fusion.Anleger sollten bei der Dividendenperle dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: