Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem Ende der 5G-Auktion müsse sich die Deutsche Telekom nun um den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards kümmern. Bislang sei nicht klar, wie die Pläne konkret aussehen würden. Erst Anfang Juli werde sich der DAX-Konzern voraussichtlich genauer äußern. Klar sei: Es werde noch einiges an Zeit vergehen, bis 5G zum Standard werde.Samsung habe inzwischen den Verkauf des Samsung Galaxy S10 5G in Deutschland gestartet. Erste 5G-Tarife der Deutschen Telekom dürften bald folgen. Doch zunächst einmal müsse der Ausbau der Netze beginnen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass 5G vor 2020 wirklich in Deutschland verfügbar sei. Eine flächendeckende Abdeckung werde noch deutlich länger brauchen.Bis 2025 wolle die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der Fläche Deutschlands mit 5G versorgen. Das benötige nicht nur Zeit, sondern werde auch kostenintensiv. Denn für den neuen Standard würden deutlich mehr Masten benötigt.Eine Mobilfunkantenne koste mit Technik, Standort und Standorterschließung im Schnitt mehr als 200.000 Euro. Da die Telekom allerdings bereits 80 Prozent der eigenen Antennen mit Glasfaser - die Voraussetzung für 5G ausgerüstet habe, seien die Kosten für den DAX-Konzern wohl deutlich geringer als für die Wettbewerber wie Telefónica Deutschland oder 1&1 Drillisch.Anleger sollten bei der Deutsche Telekom-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.