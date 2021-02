Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am 26. Februar lege der Bonner Konzern die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 vor. In den vergangenen Monaten sei es operativ für die Deutsche Telekom mehr als prächtig gelaufen. "Beide Seiten des Atlantiks" hätten für die starke Leistung gesorgt, habe CEO Tim Höttges Mitte November gesagt. mEntsprechend optimistisch habe sich die Deutsche Telekom zuletzt gezeigt und habe ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben revidiert. Zudem habe der Konzern seinen Plan bestätigt, eine Dividende von 60 Cent je Aktie auszahlen zu wollen.Bei der Deutschen Telekom laufe es eigentlich gut. Die operative Entwicklung stimme, die US-Tochter bereite Freude. Die Kursentwicklung der T-Aktie hinke jedoch weiter hinterher. Nach wie vor scheinte der Deckel bei 15,50 Euro drauf zu sein. Konservative Anleger könnten dennoch weiter auf den Ausbruch setzen und an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2021)