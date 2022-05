XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,10 EUR -0,14% (18.05.2022, 17:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.05.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Anhand von insgesamt sieben, mehrheitlich trendfolgenden, technischen Kriterien würden die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig die 160 deutschen Standardwerte aus DAX MDAX und SDAX filtern. Die Aktie der Deutschen Telekom mache aktuell bei dieser quantitativen Auswertung eine überzeugende Figur.Charttechnisch komme eine extrem spannende Ausgangslage hinzu. Zunächst habe der Rückschlag der letzten Monate für einen klassischen Pullback an den Abwärtstrend seit Mai 2017 gesorgt (akt. bei 15,39 EUR). Dadurch werde nicht nur der vorangegangene Trendbruch bestätigt, sondern es liege auch eine klassische Flaggenkonsolidierung vor. Gleichzeitig schicke sich der Telekomtitel an, die entscheidende Widerstandszone aus den Hochs der letzten beiden Dekaden zwischen 16,90 EUR und 18,14 EUR endgültig zu lüften. Eine erfolgreiche Weichenstellung käme einem echten Befreiungsschlag gleich, denn dann könnten Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Anfang des Jahrtausends als große Bodenbildung interpretieren. Einen Fingerzeig in diese Richtung liefere die oben genannte Flagge.Per Saldo gehen derzeit bei der Telekom-Aktie also die objektive Auswertung anhand unseres Selektionsmodells und die konstruktive charttechnische Ausgangslage Hand in Hand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 19.05.2022)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,902 EUR +0,09% (19.05.2022, 08:55)