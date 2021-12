Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (04.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Eine schwarze Woche liege hinter dem Bonner Konzern. Fast 10% habe die T-Aktie innerhalb weniger Handelstage verloren. Der schwache Gesamtmarkt und das deutlich eingetrübte Chartbild würden massiv auf die Stimmung drücken. Dabei seien die Perspektiven grundsätzlich weiterhin gut.Das jüngste Übernahmegeschehen habe die deutliche Diskrepanz zwischen der Bewertung privater und staatlicher Telekommunikationskonzerne weiter verschärft, meine etwa Barclays-Analyst Maurice Patrick. Er führe dies hauptsächlich darauf zurück, dass der Cashflow im Sektor durch höhere Investitionen in den Ausbau der Glasfasernetze beeinträchtigt worden sei. Bis sich diese auszahlen würden, dürften wohl noch einige Jahre vergehen. Patrick sei jedoch für die Deutsche Telekom optimistisch gestimmt. Er habe am Freitag das "overweight"-Votum mit einem Kursziel von 23,50 Euro bestätigt. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit satte 50% Potenzial.Die Analysten seien bereits seit Monaten positiv für die T-Aktie gestimmt. An der Börse spiegele sich das derzeit aber nicht wider. Im Gegenteil: Das Chartbild habe sich deutlich eingetrübt. Langfristig würden die Aussichten jedoch stimmen. Konservative Anleger sollten deshalb geduldig bleiben. Neueinsteiger könnten versuchen, per Kauflimit zum Zug zu kommen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link