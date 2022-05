XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,324 EUR +0,01% (16.05.2022, 09:08)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:
DE0005557508

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:
555750

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:
DTE

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:
DTEGF

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.05.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Im Ausbruchsmodus - ChartanalyseZu den Werten, die im laufenden Jahr mit einem positiven Vorzeichen glänzen können, gehört die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Jahresanfang hätten die Papiere 12,4% hinzugewonnen, allein in der abgelaufenen Woche habe der Zuwachs 5,9% betragen. Damit seien die Notierungen nicht nur auf ein neues Jahreshoch bei 18,37 EUR gestiegen, sondern hätten sich auch über den Bremsbereich an der 18-Euro-Marke schieben können. Könne dieser Ausbruch jetzt mit weiteren Gewinnen bestätigt werden, müsste noch das markante Top vom 18. August 2021 bei 18,92 EUR aus dem Weg geräumt werden.Ausblick: Um die Bedeutung des aktuellen Kursniveaus zu erkennen, helfe der Blick auf das große Bild. Schließlich laufe die Telekom-Aktie seit dem Sturz unter die 20-Euro-Marke im Januar 2002 in einem übergeordneten Seitwärtstrend. Der sei in den vergangenen Jahren auf der Oberseite von der 18er Barriere begrenzt worden, womit der Ausbruch - sofern er denn bestätigt werden könne - neue bullishe Impulse auslösen könnte.Das Long-Szenario: Sobald der Sprung über die Eindämmungslinie bei 18,92 EUR vollzogen sei, hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an die runde 20er Schwelle. Gelinge auch dort der Break - zum ersten Mal seit dem 7. Januar 2002 - würde sich der Fokus auf die Tops aus dem Herbst/Winter 2001/2002 richten, die zwischen 20,45 EUR und 20,84 EUR verlaufen würden. Darüber wäre Raum für einen Anstieg bis in den Bereich um 25,00 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:18,368 EUR +0,26% (16.05.2022, 09:23)