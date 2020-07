Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,455 EUR +0,29% (21.07.2020, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,495 EUR +0,55% (21.07.2020, 09:00)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (21.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Vom Corona-Tief im März habe sich die Aktie der Deutschen Telekom schnell erholt. Bis Anfang Juni habe der DAX-Titel knapp 50 Prozent zugelegt, ehe eine Konsolidierung eingesetzt habe. Doch diese scheine nun beendet zu sein, der Ausbruch aus dem Seitwärtskorridor stehe unmittelbar bevor.Am Montag habe die T-Aktie bei 15,44 Euro geschlossen. Damit sei bereits ein Kaufsignal generiert worden, nachdem das bisherige Schlusskurs-Hoch nach dem Corona-Crash bei 15,35 Euro gelegen habe. Nun gehe es darum, dass auch das Intraday-Hoch bei 15,57 Euro überwunden werde. Gelinge das, wäre der Weg bis zum Jahreshoch bei 16,75 Euro frei.Die Telekom komme mit ihrem defensiven Geschäftsmodell relativ robust durch die Corona-Krise. Es sei also durchaus berechtigt, dass die Aktie nun wieder auf diesem Niveau notiere. Weitere Wachstumsfantasie für T-Mobile US durch die Fusion mit Sprint, die erfolgreichen Nachverhandlungen mit der Softbank sowie die attraktive Dividendenrendite von rund 3,9 Prozent würden die T-Aktie attraktiv machen.Anleger können das Kaufsignal nutzen und zugreifen, so Maximilian Völkl. "Der Aktionär" bleibt ebenfalls bullish und spekuliert im AKTIONÄR Depot weiter auf steigende Kurse. Die Position liege hier bereits knapp 40 Prozent im Plus. (Analyse vom 21.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: