Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,162 EUR +1,89% (13.04.2022, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,194 EUR +0,81% (13.04.2022, 11:27)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie gehöre im etwas schwächeren Marktumfeld am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Die Magenta-Aktie könne sich damit wieder von der 200-Tage-Linie lösen und profitiere von der Aufstockung der Anteile an T-Mobile US. Die angepeilte Mehrheit an der wachstumsstarken Tochter rücke damit näher.Wie erwartet habe die Deutsche Telekom weitere 21,2 Mio. T-Mobile-Aktien von der japanischen Softbank erworben. 2,4 Mrd. Dollar oder umgerechnet 2,2 Mrd. Euro habe der DAX-Konzern dafür in die Hand genommen. Damit steige der Anteil an der Tochter von zuletzt 46,7 auf 48,4 Prozent.Um den Zukauf zu stemmen, sei ein Teil der rund vier Mrd. Euro aus dem Verkauf des Niederlande-Geschäfts hergenommen worden, habe die Telekom weiter mitgeteilt. Bereits länger sei bekannt, dass Konzernchef Tim Höttges anpeile, die Mehrheit an T-Mobile US zu übernehmen. Mit der Softbank sei deshalb vereinbart worden, dass bis Juni 2024 insgesamt 101 Mio. T-Mobile-US-Aktien aus deren Bestand erworben werden könnten.Die Aufstockung der Beteiligung mache Sinn, da die Tochter weiter der Wachstumsmotor sei. Doch angesichts des hohen Schuldenbergs der Telekom bleibe die Finanzierung eine Herausforderung. Dank des starken Cashflows sollte es mittelfristig aber möglich sein, die Mehrheit zu übernehmen und durchregieren zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: