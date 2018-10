XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,98 EUR -0,14% (12.10.2018, 13:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,01 EUR +0,43% (12.10.2018, 13:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Unternehmen trotze dem jetzt schwachen Gesamtmarkt und habe am Mittwoch ein klares Kaufsignal generiert.Kooperation statt Konfrontation laute die Devise von Telekom-Chef Timotheus Höttges. Beim geplanten Ausbau des Mobilfunkstandards 5G werde die Telekom mit dem Mobile-Riesen Telefónica kooperieren, um die Kosten zu senken.Operativ sei die Deutsche Telekom gut aufgestellt, was sich in den nächsten Quartalen jetzt auch positiv auf die Profitabilität auswirken sollte. Morgan Stanley zufolge werde der bereinigte Gewinn (EBITDA) in diesem Jahr 23,5 Mrd. Euro betragen (EBITDA 2017: 23,2 Mrd. Euro). 2019 solle das EBITDA-Wachstum schon 4,2% betragen. Die Experten würden einen Anstieg der Profitabilität von 4,4% voraussagen. Eine realistische Prognose, weil das Unternehmen durch die Kooperation mehrere Milliarden Euro einsparen dürfte.Das Wertpapier notiere heute bei 14,02 Euro und liege damit über der 200-Tage-Linie bei 13,80 Euro. Gelinge der nachhaltige Ausbruch aus der charttechnischen Dreiecksformation, sei zunächst Luft nach oben bis in den Bereich 15,00 Euro. Dort verlaufe der nächste Widerstand. Zunächst sehe es aber nach einem Pullback auf die gebrochene Abwärtslinie aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: