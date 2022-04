Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,12 EUR -1,15% (22.04.2022, 17:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,152 EUR -1,88% (22.04.2022, 17:15)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nachdem der DAX-Konzern bekannt gegeben habe, dass er seinen Anteil an der Tochter T-Mobile US aufstocken wolle, habe es der Aktie an neuen Impulsen gefehlt. Seitdem habe sich der Titel schwer getan, den nächsten wichtigen Widerstand zu überwinden. Experten seien aber zuversichtlich und sähen bei der Aktie weiterhin Potenzial.Die US-Bank JPMorgan habe die T-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Anders als am Markt befürchtet, hätten europäische Telekommunikationsaktien seit Jahresbeginn den steigenden Zinsen sowie der Inflation getrotzt und im Branchenvergleich mit am stärksten zugelegt, habe Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Mit Blick auf die jüngsten Aktienkursentwicklungen sowie anstehende Unternehmenstermine habe Dattani zudem die Deutsche Telekom auf die Liste "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Er rechne also mit Kurstreibern.Auch die Ratingagentur Standard & Poor's sei optimistisch und habe die Bonität der Deutschen Telekom auf positiv von neutral erhöht. Das Rating sei mit BBB bestätigt worden. Laut S&P habe die Telekom ein solides Ergebnis für das Gesamtjahr präsentiert. Auch weiterhin dürfte der Konzern aufgrund seines Wachstums beim operativen Gewinn und des robusten Cashflows gut performen.Die T-Aktie habe noch immer nicht den Widerstand am doppelten Hoch bei rund 17,80 Euro überschreiten können. Die Analysten-Ratings könnten nun neue Impulse liefern. Trader legen sich an der Marke auf die Lauer, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Für konservativ ausgerichtete Anleger bleibe die Deutsche Telekom-Aktie weiterhin ein Kauf. (Analyse vom 22.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: