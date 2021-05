ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Aktie auf dem Weg zu neuen Jahreshochs - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gewinnt am Montag rund 2% an Wert und nähert sich dem Jahreshoch, das am 30. März bei 17,14 Euro ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Durch den jüngsten Anstieg hätten die Verluste der vergangenen zwei Monate fast vollständig ausgeglichen werden können. Der Kurs habe kurzzeitig um 8,7% bis zum 50% Retracement des im Februar eingeleiteten Aufwärtsimpulses korrigiert. Sollte der Trend durch einen Ausbruch über 17,14 Euro bestätigt werden, könnte der nächste Widerstand - das Hoch vom Mai 2017 bei 18,15 Euro - angepeilt werden. Anleger sollten in der Nähe von wichtigen Widerständen nach Signalen suchen, die auf eine potenzielle Umkehr hindeuten würden. Bislang habe sich die Aktie lediglich etwas von dem bei 17,24 Euro erreichten Tageshoch zurückgezogen.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:17,35 EUR +3,30% (17.05.2021, 15:57)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,356 EUR +3,24% (17.05.2021, 15:42)