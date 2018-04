Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.04.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom -Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Scheitern der Fusionsgespräche zwischen T-Mobile und Sprint, bzw. den jeweiligen Hauptanteilseignern Deutsche Telekom und Softbank, habe im letzten Jahr einen Abwärtstrend bei der T-Aktie eingeleitet. Zwar sei der US-Ableger unverändert auf einem dynamischen Wachstumskurs, aber die hohe Kapitalintensität des Geschäfts gelte als Achillesferse. Zusammen mit einem großen Partner aus der Branche könnte der Netzausbau wesentlich effizienter vorangetrieben werden, auch in anderen Bereichen, etwa im Vertrieb, würden hohe Synergien winken.Die Logik eines Zusammenschlusses der Nummer drei und vier auf dem US-Markt habe die Anteilseigner nun wieder an den Verhandlungstisch getrieben. Knackpunt einer Transaktion seien weiter die Mehrheitsverhältnisse, an dieser Frage seien die Verhandlungen in 2017 gescheitert. Die Telekom, die aktuell rund 63% der Anteile halte, möchte weiter das Sagen haben und die Wachstumsperle nach wie vor im Konzern konsolidieren. Eine Lösung könnte sein, dass die Bonner im Rahmen einer Kapitalerhöhung im größeren Maßstab Kapital bereitstellen würden. Die Aktie der Telekom habe von der Meldung zur Wiederaufnahme der Fusionsgespräche profitiert (ebenso wie die Anteilsscheine von T-Mobile US und Sprint).Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt eine solide Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Da die Neuaufnahme der Gespräche trotz der bekannten Problematik erfolgt sei, scheine die Erfolgswahrscheinlichkeit nun etwas höher. (Ausgabe 14 vom 14.04.2018)