Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.08.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) charttechnischn unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom zähle zu den DAX-Werten, die gemessen an ihrer Jahresauftaktnotiz unter Wasser lägen. In den letzten Wochen habe der Telekomtitel allerdings Anzeichen einer Stabilisierung ‎auf Basis der jüngsten Verlaufstiefs bei knapp 15,50 EUR gezeigt. Interessant sei nun, dass die Bedeutung der angeführten Tiefs zusätzlich durch den knapp darunter verlaufenden Aufwärtstrend seit dem Jahr 2013 (akt. bei 14,95 EUR) unterstrichen werde. Um die mögliche Bodenbildung abzuschließen, ‎sei allerdings ein Sprung über die Widerstandszone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 16,05 EUR) und den jüngsten Erholungshochs bei 16,04/16,08 EUR notwendig. Gelinge die positive Weichenstellung, dürfte zunächst die Kurslücke von Ende Juni (16,35 EUR zu 16,62 EUR) geschlossen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.08.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,695 EUR -0,95% (10.08.2017, 11:03)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,678 EUR -1,23% (10.08.2017, 11:19)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508