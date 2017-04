Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. (18.04.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthijs Van Leijenhorst von Kepler Cheuvreux:Matthijs Van Leijenhorst, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in den USA weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Es habe den Anschein, als habe die US-Tochter T-Mobile das beste Geschäft gemacht, so der Analyst. Während sich die Aussichten für die Eigenständigkeit der Tochter in den USA verbessert hätten, könnte trotzdem eine Konsolidierungswelle in der zweiten Jahreshälfte einsetzen. Auch hier hätte T-Mobile US die Nase vorn.Matthijs Van Leijenhorst, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat sein "buy"-Votum für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 18,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 18.04.2017)