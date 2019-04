Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,938 EUR +0,35% (04.04.2019, 10:54)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (04.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die 5G-Versteigerung gehe dem Ende entgegen. Nach 123 Runden würden sich die Gebote auf 2,6 Mrd. Euro belaufen. Insgesamt könnten die Telekomkonzerne damit günstiger davonkommen als befürchtet. Während United Internet und Drillisch am Mittwoch deshalb bereits angesprungen seien, hinke der Marktführer Deutsche Telekom noch hinterher.Am Mittwoch habe es auf der Zielgeraden der 5G-Auktion zwar noch einmal neue Gebote gegeben, trotzdem dürfte die Versteigerung verhältnismäßig günstig zu Ende gehen. Die T-Aktie reagiere darauf bislang aber kaum. Hintergrund: Für United Internet und 1&1 Drillisch sei die 5G-Versteigerung ein Drahtseilakt. Würde die Auktion zu teuer, könnte der Neueinsteiger nachhaltig unter den Kosten leiden. Die Deutsche Telekom hingegen sei bilanziell deutlich stärker aufgestellt und könne die Milliardensummen für den Netzausbau für 5G leichter stemmen. Entsprechend würden aber auch die eingesparten Summen weniger deutlich auf die Kursentwicklung durchschlagen.Die Deutsche Telekom-Aktie reagiere weniger sensitiv auf die Kosten des 5G-Ausbaus als United Internet oder Drillisch. Das sei insgesamt positiv zu werten, da nach wie vor nicht klar sei, welche Kosten am Ende auf die Konzerne zukommen würden. Doch bei der Deutschen Telekom gebe es noch mehr offene Fragen. Während das Sorgenkind T-Systems langsam wieder in die Spur komme, bleibe die Zukunft des Wachstumsmotors T-Mobile US fraglich. Die Zweifel an der Fusion mit Sprint würden wachsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,954 EUR +0,05% (04.04.2019, 10:39)