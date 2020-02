XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Während die Augen gebannt auf die Entscheidung über die US-Fusion mit Sprint gerichtet seien, schreite der 5G-Ausbau voran. Nach wie vor sei allerdings unklar, welche Rolle der umstrittene chinesische Netzwerkausrüster Huawei spielen solle. Aktuell verbaue die Deutsche Telekom entsprechende Komponenten.Im Dezember habe der Bonner Konzern noch betont, mit Neuverträgen zu warten, bis die Bundesregierung eine Entscheidung über die Huawei-Beteiligung am 5G-Netz getroffen habe. Diese lasse weiter auf sich warten, deshalb komme es durchaus überraschend, dass die Deutsche Telekom den Einsatz von Huawei-Produkten beim 5G-Ausbau nicht gestoppt habe. Laut dem Telekom-Sprecher sehe das nicht im Widerspruch zur Ankündigung aus dem Dezember. Konkrete Angaben zum Anteil von Huawei am Ausbau habe der Konzern aber nicht gemacht.5G werde teuer. Sollte Huawei ausgeschlossen werden, würden die Kosten für die Deutsche Telekom noch höher zu werden drohen. Aktuell würden der T-Aktie ohnehin die Impulse fehlen. Vor der Entscheidung über die US-Fusion bleibe der DAX-Titel nur eine Halteposition, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,876 EUR +0,83% (06.02.2020, 14:47)