Dt. Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,80 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 05.11.2021 28,00 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 03.11.2021 28,80 Outperform Bernstein Research Stan Noel 20.10.2021 26,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 18.10.2021 24,20 Buy UBS Polo Tang 06.10.2021 26,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 23.09.2021 22,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 22.09.2021 21,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 16.09.2021 18,50 Halten Raiffeisen Bank International Bernd Maurer 15.09.2021 23,50 Overweight Barclays Capital Simon Coles 08.09.2021 21,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 08.09.2021 22,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 07.09.2021 24,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 12.08.2021

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.11.2021/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,80 oder 18,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG legt am 12. November die Zahlen zum 3. Quartal 2021 vor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, hat Analyst Stan Noel von Bernstein Research mit 28,80 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Die Einstufung für den Titel wurde auf "outperform" belassen. Nach zwei Jahren voller Fusionen und Übernahmen habe sich die Konsolidierung im Sendemasten-Bereich verlangsamt, schrieb Stan Noel in einer Branchenstudie vom 20. Oktober zur Infrastruktur. Mit einem bereits hohen Anteil in Deutschland, dem größten europäischen Markt, dürfte es für die Telekom vordringlich sein, den Wert ihrer deutschen TowerCo herauszustellen. Das Management habe klar gemacht, dass es in dem Bereich engagiert bleiben wolle, könnte aber zugleich ihre TowerCo durch den Verkauf eines Anteils an Finanz- oder Industriepartner zu Geld machen.Deutlich zurückhaltender ist Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, der die Aktie der Deutschen Telekom in einer Aktienanalyse vom 15. September von "Kauf" auf "halten" herabgestuft und das Kursziel von 19,00 EUR auf 18,50 EUR gesenkt hat. Die steigende Nachfrage nach Telekommunikationsdienstleistungen infolge verstärkter Digitalisierungstrends bei Privatkunden (mehr Bandbreite, höhere Geschwindigkeiten, steigende Datenvolumina, zusätzliche Anwendungen) und Unternehmen (v.a. Kommunikationstechnologieprojekte) habe in den letzten Quartalen zu starken und über den Erwartungen liegenden Unternehmensergebnissen geführt. Maurer sei jedoch der Meinung, dass sich das Momentum der Ergebnissteigerungen in den kommenden Quartalen verlangsamen könnte und somit das die Aktie unterstützende Momentum abnehme.Bernd Maurer erachte die Bewertung des Telekommunikationssektors in Europa generell als durchaus attraktiv (EV/EBITDA 22e Median < 6x), vor allem in Anbetracht zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten des Sektors im gesamten Telekommunikations-, IT- und Daten-Ökosystems. Die Monetarisierung der Infrastruktur (v.a. Funkmasten) einzelner Telekombetreiber führe zu positiven Bewertungseffekten der betreffenden Unternehmen. Der Analyst sehe hier die Möglichkeit, dass es durch erfolgreiche Transaktionen generell zu einer Erhöhung der Bewertungsmultiples (Rerating) im Sektor komme. Die Bewertung der Aktie der Deutschen Telekom liege im Rahmen des Sektor-Durchschnitts.Die Verschmelzung verschiedenster Kommunikations- und Datendienste sowie die Möglichkeiten der 5G Technologie können mittelfristig zusätzliches Wachstumspotenzial bringen, so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: