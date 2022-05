Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 27,00 Buy Berenberg Bank Abhilash Mohapatra 19.05.2022 27,00 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 13.05.2022 26,50 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 16.05.2022 26,00 Buy UBS Polo Tang 31.05.2022 24,60 Outperform Bernstein Research Stan Noel 13.05.2022 23,50 Overweight Barclays Capital Mathieu Robilliard 25.05.2022 22,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 31.05.2022 21,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 13.05.2022 21,30 Buy Jefferies Ulrich Rathe 13.05.2022 21,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 16.05.2022



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,086 EUR +0,41% (31.05.2022, 17:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,078 EUR -0,02% (31.05.2022, 16:49)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (31.05.2022/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 oder 21,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 13. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13. Mai zu entnehmen ist, sei der Umsatz im ersten Quartal um 6,2 Prozent auf gut 28 Milliarden Euro gestiegen. Dabei habe Europas größter Telekom-Konzern von seinen Service-Umsätzen profitiert, die überproportional stark gewachsen seien. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) sei dank günstiger Wechselkurse und Veräußerungen um fast 7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro gestiegen.Der Konzernüberschuss habe im ersten Quartal mit 3,9 Milliarden Euro mehr als viermal so hoch im Vorjahr gelegen. Das habe aber maßgeblich an der teilweisen Veräußerung von Glasfaser Plus sowie dem Abschluss der Transaktion in den Niederlanden gelegen. Doch auch um diese Effekte bereinigt, habe der Nettogewinn mit 2,2 Milliarden Euro fast doppelt so hoch als noch vor einem Jahr gelegen.Nach ihrer amerikanischen Tochter T-Mobile US habe die Deutsche Telekom ebenfalls ihre Jahresziele nach oben geschraubt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) des Jahres 2022 solle bei mehr als 36,6 Milliarden Euro liegen und damit etwas besser als bislang in Aussicht gestellt. Verglichen mit dem Vorjahreswert auf Pro-Forma-Basis - also ohne Veräußerung der Geschäfte in Rumänien und den Niederlanden - wäre das eine geringfügige Verbesserung.Das Betriebsergebnis ohne Verzerrung durch Endgeräte-Vermarktung (Core EBITDA AL) solle nunmehr bei mehr als 35,6 Milliarden Euro liegen. Auch hier wäre das etwas besser als zuvor vom Vorstand in Aussicht gestellt. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow AL) solle mit mehr als 10 Milliarden Euro ebenfalls leicht höher ausfallen als zuvor angepeilt. Im Vorjahr habe der Wert bei 8,8 Milliarden Euro gelegen. Die Prognosen werden auf Basis konstanter Wechselkurse gestellt, so die dpa-AFX weiter.Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone habe seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (EBITDA) angehoben. Dies habe er in einer am 16. Mai vorliegenden Studie nach Anpassung seines Bewertungsmodells infolge der Quartalszahlen der Telekom sowie der Tochter T-Mobile US geschrieben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: