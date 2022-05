Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

29,50 EUR -0,34% (31.05.2022, 17:36)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

29,60 EUR 0,00% (31.05.2022, 17:21)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (31.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Der Ölpreis und damit Ölaktien würden in diesen Tagen zu den Gewinnern neuer Sanktionen gehören. Rückenwind würden Produzenten mit Fokus auf Nordamerika wie z.B. die Deutsche Rohstoff AG erfahren. Der CEO glaube an weiterhin hohe Preise.Bereits zum Jahresbeginn habe Dr. Thomas Gutschlag das Knacken der 100 USD beim Ölpreis vorhergesagt. Denn die schwachen Investitionen der letzten Jahre würden sich nun rächen. Hinzu kämen zunehmende Restriktionen im Zuge der ESG-Debatte und regulatorische Hürden für die Öl- und Gasgewinnung, welche teilweise den Rückzug von Investoren aus dem Sektor bewirken würden.Vor wenigen Tagen habe der Vorstandschef im "AKTIONÄR Hot Stock Report" ein Update zur Branchenlage gegeben: "Die US-Produktion wird meines Erachtens trotz der hohen Preise nicht sehr dynamisch wachsen, da es aufgrund der gestörten Lieferketten an Material, etwa Stahl, fehlt. Wenn die Nachfrage stabil bleibt, sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Preise weiter steigen als umgekehrt." Und was passiere, wenn es eine Wirtschaftskrise gebe? "Eine Rezession würde die Nachfrage sicherlich dämpfen. Wir kalkulieren mit einem Ölpreis von 85 Dollar/Barrel in diesem und 75 Dollar im kommenden Jahr. Insofern ist in unserer Kalkulation eine Menge Luft nach unten."Jucke es dem Großaktionär in den Fingern, nach den Kursgewinnen Kasse zu machen? "Ich denke überhaupt nicht daran." (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link