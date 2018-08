Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

21,00 EUR -0,47% (13.08.2018, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

20,90 EUR 0,00% (13.08.2018, 16:25)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de (13.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Unser Depotwert Deutsche Rohstoff AG hat aufgrund der starken Produktion der neuen Bohrungen bei der US-Tochter Elster Oil & Gas die Finanzziele für das Gesamtjahr 2018 angehoben, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Der Umsatz werde nun in einer Range zwischen 90 und 100 Mio. Euro erwartet (zuvor: 75 bis 85 Mio. Euro), das EBITDA solle zwischen 85 und 90 Mio. Euro (zuvor: 65 bis 70 Mio. Euro) liegen. Zum Halbjahr habe das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 55,1 Mio. Euro (HJ 2017: 32,1 Mio. Euro) und ein mehr als verdoppeltes EBITDA von 52,6 Mio. Euro genannt. Die Zahlen würden wie angekündigt den Verkaufserlös der Tochter Salt Creek Oil & Gas beinhalten.Ungeachtet der guten Vorab-Zahlen sei die Aktie kräftig unter die Räder gekommen. Anleger würden fürchten, dass das Unternehmen auf den geförderten Mengen sitzen bleibe. So verweise das Management auf spürbare Umsatzverschiebungen durch die begrenzte Kapazität bei einem Vermarktungspartner. Wenngleich die Experten mit ihren Schätzungen unterhalb der Unternehmensprognose lägen, möchten sie vor einer Anpassung zunächst die weitere Entwicklung der realen Verkaufsmengen abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: