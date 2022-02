XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (21.02.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Weiterer Rückschlag - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Post markierte am 31. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 61,38 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Wenige Tage später sei sie an diesem Hoch gescheitert und habe zu einer Korrekturbewegung angesetzt. Diese Bewegung habe sich lange als Bullkeil beschreiben lassen. Aber am Freitag sei der Wert mit einer schwarzen Kerze unter die untere Begrenzung des Keils abgefallen. Damit deute sich eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung an.Die Aktie der Deutschen Post habe am Freitag einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen und habe ein Fortsetzungssignal für die Korrektur seit August 2021 eingebildet. Diese Bewegung könne in den nächsten Tagen und Wochen zu Verlusten in Richtung 43,50 EUR bzw. 41,36 EUR und damit auf das alte Allzeithoch aus dem Dezember 2017 zurückfallen. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Aktie zumindest das Hoch vom Freitag bei 49,90 EUR überwinden. Aber wohl erst ein Ausbruch über 51,43 EUR wäre ein Signal für einen Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. (Analyse vom 21.02.2022)