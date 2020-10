Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bonner Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Es scheine eine neue Tradition bei der Deutschen Post zu werden, bereits gut fünf Wochen vor der eigentlichen Quartalsberichterstattung vorläufige Zahlen zu präsentieren. In Q3/2020 habe der Logistiker nach ersten Berechnungen ein Konzern-EBIT von etwa EUR 1,370 Mrd. (+45,4%; Vj.: EUR 942 Mio.) erzielt, wobei dieses Einmaleffekte aus der bereits bekannten Bonuszahlung an sämtliche Mitarbeiter (EUR 300,00 p.P.) von insgesamt ca. EUR 170 Mio. sowie zusätzlich für November 2020 Einmalzahlungen (in Summe von rd. EUR 45 Mio.) an Beschäftigte der Sparte Post&Paket Dtl. (PeP) im Zuge der kürzlich abgeschlossenen Tarifverhandlungen beinhaltet habe. Der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di mit einer Laufzeit bis Ende 2022 sehe u.a. vor, dass Löhne und Gehälter der Post-Beschäftigten ab 01.01.2021 um 3%, ab 01.01.2022 um weitere 2% erhöht würden.Sack erachte den Tarifabschluss als angemessen, zumal die Beschäftigten in den vergangenen Monaten durch die Corona-Pandemie doch erhebliche Mehrbelastungen zu stemmen gehabt hätten. Mögliche Streikmaßnahmen in einem vom Vorstand erwarteten "außergewöhnlich starken Weihnachtsgeschäft" wären mehr als kontraproduktiv gewesen. Insofern bringe der Abschluss Klarheit und Planungssicherheit für alle Beteiligten.Angesichts der durchaus bemerkenswerten Entwicklung und in Erwartung eines starken Weihnachtsquartals habe der Vorstand die für 2020 angepeilte Zielspanne beim EBIT auf nun EUR 4,1 Mrd. -EUR 4,4 Mrd. angehoben (bisher: EUR 3,5 Mrd. -EUR 3,8 Mrd.). Sack habe seine Schätzungen daher entsprechend nach oben korrigiert.Die vorliegenden Eckwerte zu Q3/2020 seien überraschend stark gewesen und hätten gezeigt, dass die Deutsche Post bisher recht gut durch die Krise gekommen sei. Insbesondere die durch die Corona-Pandemie gestiegene Dynamik im Online-Handel dürfte zusätzliche Ergebnisimpulse, zumindest in einigen Sparten, gebracht haben. Mit der erhöhten Prognose 2020 blicke der Vorstand mit Optimismus auf ein starkes Weihnachtsgeschäft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Post AG": Keine vorhanden.