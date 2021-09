Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Deutsche Post zähle zweifellos zu den DAX-Konzernen, die am besten durch die Corona-Krise gekommen sei. Dem Paketgeschäft habe sie sogar eine Sonderkonjunktur und noch höhere Wachstumsraten beschert. Dementsprechend sei es mit dem Kurs seit März 2020 stetig weiter nach oben gegangen. Zuletzt habe der Blue Chip in der Konsolidierung festgesteckt.Doch nun könnte diese Meldung für neuen Schwung sorgen: Demnach plane der Logistikriese, dass die Paketpreise für Geschäftskunden am 1. Januar 2022 angehoben würden. Details seien bisher noch nicht bekannt gegeben worden.Wie stark die Firma an der Preisschraube drehe, sei nicht mitgeteilt worden - nur dass Lieferungen ab 20 Kilogramm "im besonderen Maße" davon betroffen seien, schließlich sei deren Sortierung und Auslieferung deutlich aufwendiger. Die Post habe ihre Erhöhung mit Investitionen in die Infrastruktur und in den klimaschonenden Transport begründet. Für Privatkunden ändere sich zunächst nichts - Verbraucher bekämen die Preiserhöhung nur indirekt zu spüren, wenn Online-Händler mehr Geld für den Versand berechnen würden.Die Preisanhebung für Firmenkunden - also vor allem für Online-Händler - sei keine Überraschung, schon Anfang 2021 sei es nach oben gegangen. Auch die Konkurrenz verlange in regelmäßigen Abständen mehr Geld, was zuletzt auch mit den in Coronazeiten verstärkten Paketfluten und der dafür nötigen modernen Technik samt Extra-Personal zusammenhänge.Die Post habe Listenpreise für Geschäftskunden mit einem jährlichen Versand von bis zu 5.000 Paketen. Wenn eine Firma mehr Sendungen über den Bonner Konzern verschicke, würden individuelle Verträge vereinbart. Der bedeutendste Großkunde der Post sei der Online-Händler Amazon , der teilweise auch auf eigenen Versand setze. Der Post-Mitteilung zufolge würden die Anpassungen sowohl für Firmenkunden mit Listenpreisen als auch für größere Kunden mit individuell vereinbarten Konditionen gelten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: