Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (08.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse der DZ BANK:Die sich im Jahresverlauf 2018 abzeichnende schwache Entwicklung des Bereichs Pep (Post - eCommerce - Parcel, kurz PeP), in dem die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ihr Brief- und Paketgeschäft bündelt, zwang den Vorstand im Juni 2018, eine Gewinnwarnung für das Gesamtjahr auszusprechen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die auf rund 3,2 Mrd. Euro angepasste Prognose für das EBIT sei erreicht worden. Insgesamt habe der Konzern im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 61,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 1,8% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das EBIT sei mit rund 3,2 Mrd. Euro um 15,5% hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. Ursächlich für den Ergebnisrückgang seien die Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich PeP aufgrund stark gestiegener Personalkosten gewesen. Um die Kosten in der Kernsparte in den Griff zu bekommen, seien einige Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität ergriffen und ältere Bedienstete in den Vorruhestand geschickt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei das EBIT im Bereich Pep um mehr als die Hälfte zurückgegangen (-56,4% auf 656 Mio. Euro). Besser sei es in den Segmenten Express (EBIT +12,7%) und Global Forwarding, Freight (EBIT +48,8%) gelaufen, während im Segment Supply Chain negative Sondereffekte im Jahresvergleich zu einem EBIT-Rückgang um 6,3% geführt hätten. Unter dem Strich habe der Konzerngewinn 2018 mit rund 2,1 Mrd. Euro um 23,5% unter dem Nettoergebnis von 2017 (2,7 Mrd. Euro) gelegen.Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Vorstand mit einer deutlichen Verbesserung beim EBIT, für das eine Zielspanne von 3,9 bis 4,3 Mrd. Euro prognostiziert werde. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres sei der Bereich PeP neu strukturiert und in die zwei Bereiche "Post & Paket Deutschland" (P&P, Brief- und Paketgeschäft auf dem deutschen Heimatmarkt) und "DHL eCommerce Solutions" (internationale Paket- und E-Commerce-Aktivitäten) aufgeteilt worden. Zum Konzern-EBIT 2019 solle der Bereich P&P 1,0 bis 1,3 Mrd. Euro besteuern, was im besten Fall nahezu einer Verdopplung des EBIT gegenüber 2018 entspreche. Für die vier DHL-Bereiche (Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions) werde insgesamt ein EBIT-Anstieg auf 3,4 bis 3,5 Mrd. Euro erwartet. Darüber hinaus habe der Vorstand die mittelfristigen Ziele für 2020 bestätigt, wonach das EBIT auf Konzernebene auf mindestens 5,0 Mrd. Euro steigen solle.Um die gesetzten Ziele zu erreichen, werde sich die Deutsche Post nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK weiter in Kostendisziplin üben müssen, könne aber auch auf Schützenhilfe seitens der Politik bauen. Anfang des Jahres habe die Bundesnetzagentur der Deutschen Post die Möglichkeit für Preiserhöhungen bei Briefen von 4,8% zugestanden, was angesichts rückläufiger Briefmengen und steigender Lohnkosten jedoch unter den Erwartungen der Konzernführung gelegen habe und zusätzliche Maßnahmen zur Kostenreduktion im Bereich P&P erfordert hätte. Nachdem die Bundesregierung im März eine Änderung der Post-Entgeltregulierungsverordnung beschlossen habe, müsse die Bundesnetzagentur der Deutschen Post nun einen größeren Spielraum für Preiserhöhungen einräumen. Dadurch dürfte das Porto für einen Standardbrief von derzeit 70 Cent schon bald auf deutlich über 80 Cent steigen.Die Analysten der DZ BANK würden davon ausgehen, dass die endgültige Entscheidung des Regulierers günstiger für die Deutsche Post ausfallen werde und eine Preiserhöhung von mehr als 4,8% zu erwarten sein dürfte. Die Aussichten für das Paketgeschäft würden vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums im Bereich E-Commerce vielversprechend bleiben. Auch hier achte der Vorstand stärker auf die Kosten. So sei bei DHL zum Jahreswechsel der Preis für den Inlands-Versand von Paketen bis fünf Kilogramm erhöht worden, die in einer Filiale frankiert würden. In Österreich kooperiere man bei Zustellung eigener Pakete künftig mit der Österreichischen Post, um die Kosten für die so genannte letzte Meile (Übergabe an den Empfänger) zu reduzieren. Die profitable Zustellung von Expresssendungen übernähmen die Bonner in dem Alpenland weiterhin selbst. Darüber hinaus solle die Angleichung der Verträge zwischen den Angestellten der Deutschen Post und den Angestellten der preiswerteren Tochter Delivery langfristig zu deutlich weniger stark ansteigenden Lohnkosten und einem besseren Betriebsklima im Konzern führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: